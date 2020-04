Share Share Share Tweet Email

Tesla Magazine est une communauté avant tout. Nous avons parfaitement conscience que vous recherchez un groupe actif et engagé pour convaincre de plus en plus de monde à choisir l’électrique lorsque vous rejoignez Tesla Magazine.

Evolution Tesla Magazine

Tesla Magazine est en pleine évolution pour répondre à une demande non satisfaite à ce jour dans le monde. En effet, les propriétaires de véhicules électriques font face à de nouvelles problématiques concrètes qu’un média simple ne peut traiter. C’est pourquoi nous avons toujours considéré chez Tesla Magazine que les propriétaires étaient les mieux placés pour convaincre d’autres automobilistes à choisir l’électrique.

Comment concrètement se construit la communauté?

Puisque le média que nous avons imaginé n’existait pas, il a fallu structurer un modèle complexe s’appuyant sur : un forum, des meetings réguliers, des réseaux sociaux engagés et une gestion avancée des membres.

Nous proposons donc à nos membres un programme exceptionnel, accessible dans le monde entier et à toutes les bonnes volontés: être un acteur déterminant dans la révolution des énergies que nous sommes en train de vivre.

C’est à chacun de savoir pourquoi il veut s’intégrer à une communauté engagée comme la nôtre et nous vous assurons que les raisons sont multiples. Le mouvement engagé ici est en marche et pour massivement passer à l’électrique, l’heure est à l’innovation.

Pourquoi le sport?

Tout simplement que notre communauté place le sport comme une activité essentielle et que le bénéfice d’appartenir à une communauté est d’avoir des avantages.

La rubrique lifestyle de Tesla Magazine vous proposera régulièrement des offres de sport pour vous encourager à pratiquer et pour vous faire bénéficier de promotions.

Nous commençons dès aujourd’hui avec une première offre chez Private Sport Shop. A noter qu’il s’agit de lien d’affiliation, cela signifie qu’en suivant précisément ce lien, vous pourrez bénéficier d’offres chez ce partenaire.